Federico II: corso di laurea magistrale Internazionale Ci si può candidare fino alle 14 del 20 giugno 2025

L'Università degli Studi di Napoli Federico II arricchisce ulteriormente la propria offerta formativa. Dall'anno accademico 2025/2026 sarà attivato il Corso di Laurea Magistrale Internazionale con titolo congiunto (European Joint Master's Programme) in Digital Society, Social Innovation and Global Citizenship (Digisoc), primo Joint Master Degree dell'Ateneo.

Il corso è incardinato nel Dipartimento di Scienze Sociali e costituisce un'azione nell'ambito del progetto Euridice, cofinanziato dall'Unione Europea e nato in seno all'Alleanza Aurora.

Digisoc è un'iniziativa di 3 Awarding Universities europee - l'Università degli Studi di Napoli Federico II, l'Università Leopold-Franzens di Innsbruck (Austria) la Palacky University di Olomouc (Repubblica Ceca) - che riconoscono il titolo congiunto con il supporto di 3 Università Partner associate - l'Università Pavla Jozefa Safarika V Kosiciach (Slovacchia), l'Università Lusòfona di Lisbona (Portogallo) e l'Università Paris-Est Créteil (Francia).

Per l'A.A. 2025/2026 il corso mette a disposizione 90 posti, di cui 30 in ciascuno dei tre Atenei che rilasciano il titolo (30 in Italia, 30 in Austria, 30 in Repubblica Ceca). Gli studenti risultano iscritti congiuntamente presso le tre università, ma sono tenuti a frequentare i corsi in presenza solo presso una di esse.