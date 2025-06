Campi Flegrei, cede via Antignana: "Forse è lo zolfo delle fumarole" La strada di collegamento tra Napoli e l'area flegrea

Il manto stradale di via Antiniana, fondamentale arteria di collegamento tra Napoli e l'area flegrea, ma anche l’unica strada che collega Pisciarelli con il centro cittadino di Pozzuoli, ha subito un cedimento, nonostante fosse stato recentemente riasfaltato. Lo denuncia il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli. "Secondo le prime verifiche tecniche - riferisce - il dissesto potrebbe essere stato causato dall'azione dello zolfo prodotto dalle fumarole presenti nell'area, aggravato dalle alte temperature registrate in questi giorni. A lanciare l'allarme sono stati i residenti, preoccupati per la stabilità e la sicurezza di una zona già messa a dura prova dal bradisismo, che da mesi sta interessando l'area dei Campi Flegrei". Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine, i tecnici comunali e lo stesso Borrelli allertato dai cittadini.

Strada chiusa, oggi i primi lavori

In via precauzionale è stata chiusa. Le esalazioni e lo zolfo che si sprigionano dalle pareti della mantagna a ridosso della Solfatara che costeggia la careggiata avevano eroso i muretti di contenimento laterali rischiando che rocce friabili intrise di zolfo potessero franare sulle auto in transito.

Il tecnici comunali, che hanno transennato la strada, oggi interverranno per la messa in sicurezza dell’arteria che congiunge la via Domitiana, altezza Accademia, con Agnano-Pisciarelli.

Non è la prima volta che gli effetti indiretti del bradisismo creano problemi alle infrastrutture. Periodicamente fognature, rete idrica e gas sono costantemente manutenute con interventi straordinari prorpio a causa dei cedimenti del terreno e ai suoi continui sussulti.