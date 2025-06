50 Cent in concerto a Napoli, biglietti in vendita: le info sull'evento Il rapper 50 Cent sceglie Napoli per la sua unica data italiana: l'8 luglio il concerto evento

Il rapper 50 Cent sceglie Napoli per la sua unica data italiana: l'8 luglio il concerto evento in Piazza del Plebiscito. Il famosissimo rapper newyorkese arriva in Italia per un evento unico e irripetibile, e sceglie Napoli come cornice esclusiva per la sua unica esibizione nel nostro Paese. L’artista salirà sul palco con la sua band al completo, accompagnato dalla straordinaria Independence Orchestra, una formazione imponente composta da oltre 100 musicisti diretti dal Maestro Paolo Vivaldi.

“Siamo molto felici che un gigante della musica come “50 Cent” abbia scelto proprio Napoli per la sua data italiana, questo rappresenta un ulteriore riconoscimento del lavoro che il Sindaco Manfredi sta portando avanti posizionando Napoli al centro dei circuiti internazionali dei live e facendo di Napoli sempre più una music city secondo gli standard internazionali che in questi circa tre anni stiamo man mano raggiungendo!”, afferma Ferdinando Tozzi, Consigliere delegato del Sindaco di Napoli per l’industria musicale e dell’audiovisivo.

L’evento è prodotto da Dream Loud (New York) e da 50 Cent, e rappresenta solo il primo annuncio di una rassegna che vedrà la partecipazione di altri grandi nomi internazionali. Ulteriori aggiornamenti sulla line-up verranno svelati nei prossimi giorni. I biglietti saranno disponibili da oggi 6 giugno alle ore 16:00 su VivaTicket e TicketOne.