"Per amore del mio popolo non tacerò". spettacolo in onore di Don Diana Il 13 e il 14 giugno nella parrocchia di San Giovanni Maggiore

La Parrocchia di San Giovanni Maggiore si prepara ad accogliere un evento toccante e significativo: “Don Peppe Diana – per amore del mio popolo non tacerò”, uno spettacolo recitato, cantato e ballato dai ragazzi della Comunità Parrocchiale in memoria del sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994.

L’appuntamento è fissato per venerdì 13 e sabato 14 giugno alle ore 20.00, con ingresso libero, e rappresenta un’occasione per rivivere attraverso l’arte la testimonianza forte e coraggiosa di Don Peppe, che pagò con la vita il suo impegno per la giustizia e la libertà del suo popolo.

Il titolo dell’iniziativa riprende una delle frasi più note e potenti pronunciate da Don Diana: “Per amore del mio popolo non tacerò”. Parole che ancora oggi risuonano con forza in un Paese che non ha mai dimenticato la sua lezione di civiltà e il suo rifiuto netto dell’omertà e della violenza mafiosa.

Lo spettacolo, interamente realizzato dai giovani della parrocchia, è un esempio concreto di educazione alla memoria e alla legalità, attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente. Un momento di riflessione, ma anche di speranza, per trasmettere alle nuove generazioni il valore della responsabilità civica e della fede vissuta come servizio.

Sul manifesto dell’evento campeggia il volto sorridente di Don Peppe, vestito dei suoi paramenti liturgici, affiancato da immagini simboliche: i titoli dei giornali del tempo, il Vesuvio sullo sfondo e due bambini con la bandiera della pace sulle spalle. Un richiamo visivo potente alla lotta non violenta e al sogno di un futuro diverso, possibile.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione che la parrocchia porta avanti da anni, ispirandosi al messaggio di Don Diana: un sacerdote che, come recita il manifesto, “ha dato la sua vita per liberare dalla violenza il popolo che amava… in nome di Dio!”