Pizza Village Napoli: Il Festival Internazionale torna dal 1° al 6 luglio Giunto alla sua 13esima edizione, si svolgerà alla Mostra d'Oltremare

Il Pizza Village di Napoli, l’evento internazionale dedicato alla pizza napoletana, torna con la sua 13ª edizione alla Mostra d’Oltremare dal 1° al 6 luglio 2025. Un’occasione imperdibile per appassionati, turisti e famiglie, in un viaggio sensoriale tra gusto, musica e tradizione.

Un festival da record per la regina della tavola

Dichiarato nel 2018 “Best Food Festival in the World” a Las Vegas, il Napoli Pizza Village si conferma un appuntamento globale. Sono attesi oltre 600.000 visitatori per un evento che unisce l’eccellenza della pizza napoletana a spettacoli, laboratori e intrattenimento per tutte le età.

Oltre 30 pizzerie napoletane in un solo villaggio

Il villaggio ospiterà più di 30 pizzerie storiche napoletane, che proporranno varianti classiche e gourmet del piatto simbolo della città. Un'occasione unica per degustare le creazioni dei maestri pizzaioli, riconosciuti in tutto il mondo per la loro arte.

Artigianato e cultura: non solo pizza

Oltre alla gastronomia, il Pizza Village valorizza l’artigianato locale, con stand dimostrativi e laboratori che raccontano la cultura napoletana. I visitatori potranno partecipare a workshop, incontrare artigiani e scoprire i segreti della lavorazione tradizionale.

Spettacoli, concerti e attività per tutti

Ogni sera il palco del Pizza Village si animerà con concerti live, performance artistiche e show per grandi e piccini. Non mancheranno le attività ludiche, le aree gioco per bambini e uno spazio dedicato alle famiglie, rendendo l’evento perfetto anche per i più piccoli.

Un evento che ha già conquistato Milano e New York

Dopo il successo delle edizioni in Milano e New York, il Pizza Village torna a Napoli con una veste ancora più internazionale. Un festival che esporta l’eccellenza partenopea nel mondo, celebrando la pizza come simbolo di identità, passione e condivisione.