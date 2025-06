Napoli: "No alla "notte prima degli esami" a San Martino" Capodanno: "Bisogna scegliere un altro luogo garantendo sicurezza e vie di fuga"

"Sono tanti i mugugni e le perplessità per lo sdoganamento, deciso sin dall'anno scorso dall'amministrazione comunale di Napoli, per i "festeggiamenti", che si svolgono la notte che precede l'inizio degli esami di maturità al Vomero, nel piazzale San Martino, che quest'anno cade tra il 17 e il 18 giugno - esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. Negli anni scorsi vi hanno partecipato migliaia di giovani, costipati in un'area abbastanza ristretta, dove, in caso di emergenza, non risultano neppure previste vie e uscite di fuga.

Un evento - afferma Capodanno -, nato negli ultimi anni, che non trova alcun riscontro nel passato, quando il giorno prima degli esami era riservato a una pausa di riflessione, andando a letto presto per svegliarsi la mattina della prima prova scritta in condizioni ottimali, dopo un adeguato riposo.

Non credo che questo sia possibile per gli studenti che parteciperanno alla manifestazione, dopo una notte di bagordi, con festeggiamenti che, negli anni trascorsi, si sono protratti anche fino a poco prima dell'inizio della prova.

Il tutto peraltro - sottolinea Capodanno - con gravi disagi per i residenti che dovranno subire, durante le ore notturne, dedicate al riposo, il forte inquinamento acustico causato dalla presenza di migliaia di ragazzi che invaderanno tutta la zona, la quale notoriamente è tra le più tranquille e silenziose del capoluogo partenopeo.

Inoltre - aggiunge Capodanno - vanno considerati i costi a carico della collettività determinati dallo spiegamento di forze dell'ordine per effettuare, in ore post serali e notturne, i necessari controlli atti a garantire il rispetto dei provvedimenti emessi ma anche la sicurezza dei partecipanti ma pure per gli operatori dell'Asìa necessari per lo spazzamento e lo smaltimento di tutti i rifiuti che verranno lasciati dai partecipanti al termine della manifestazione.

Al riguardo - conclude Capodanno -, se proprio si ritiene di ufficializzare questa iniziativa da tenersi alla vigilia degli esami di maturità, sollecitiamo l'amministrazione comunale partenopea, a trovare una soluzione alternativa, offrendo la possibilità di poterla svolgere in luoghi più consoni, lontani da aree densamente abitate e con minor impegno delle forze dell'ordine".

La proposta:

"Si potrebbe pensare a siti come gli stadi, ad esempio il Maradona, anche per la necessità che venga garantita la sicurezza dei partecipanti pure attraverso le opportune vie e uscite, nel caso che si possa verificare un'emergenza, cosa che di certo nell'area si San Martino non è possibile garantire peraltro con la presenza di migliaia di persone".