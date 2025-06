Napoli: I ragazzi dell'area penale hanno dato l’ennesimo grande esempio Operazioni di pulizia del fondale marino dello specchio d’acqua in Via Acton

“Abbiamo fatto un’importante operazione di pulizia dei fondali marini. Lo abbiamo fatto con la Lega Navale, con il Centro di Giustizia Minorile della Campania, con il supporto dell’Asia che ha prelevato i rifiuti.

A noi fa molto piacere che ci sia l’interesse di strutture importanti come la sezione Napoli della Lega Navale perchè è fondamentale mantenere alta l’attezione nel sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela del patrimonio ambientale. Oggi sui fondali marini, purtroppo abbiamo trovato tanto.

Le operazioni hanno avuto una durata di quasi due ore molto intense, durante le quali abbiamo estratto copertoni, anche grandi, contenitori, staffe anche di grandi dimensioni. Abbiamo trovato tanti rifiuti!”. Lo ha dichiarato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia.

Alle operazioni hanno partecipato anche i ragazzi dell’Area Penale della Campania, senza immersione.

“I ragazzi stanno seguendo la formazione nell’ambito del progetto MareNostrum – ha dichiarato Francesca Esposito, Responsabile delle Attività Sociali di Archeoclub d’Italia - le cui attività sono supportate dal Centro di Giustizia Minorile, Archeoclub d’Italia, MareNostrum che è il Dipartimento Marino di Archeoclub d’Italia, Marina Militare, Corpo Militare dell’Ordine di Malta, Arpac, Protezione Civile e durante le quali proprio i ragazzi seguono teoria e pretica imparando le tecniche di immersione subacquea, le tecniche di primo soccorso ,ma anche conoscono il patrimonio ambientale, geologico, culturale e fanno educazione ambientale. Loro oggi sono rimasti delusi nel vedere come non ci sia rispetto per l’ambiente.

Noi rivolgiamo un appello chiaro, forte e netto. Siamo alla vigilia della stagione estiva ed è iniziata la stagione balnerare. Chiediamo a tutti di rispettare l’ambiente, di rispettare le spiagge, di rispettare il mare. Facciamo la raccolta differenziata.

I rifiuti vanno depositati nei rispettivi cestini oppure sarebbe opportuno portare da casa dei sacchetti dove mettere i propri rifiuti. Divertiamoci, socializziamo ma socializziamo anche con il patrimonio ambientale, culturale e marino. Non buttiamo rifiuti sulla sabbia perchè vengono inghiottiti dalle acque del mare. La plastica viene ingoiata anche dai pesci e dunque non solo ammazziamo il mare, la fauna, gli esseri viventi che lo popolano ma rischiamo di ritrovarci i rifiuti anche sulla nostra tavola ”.

In campo anche l’Asia che ha prelevato i rifiuti e in campo la Lega Navale sezione Napoli.

“Dobbiamo rispettare tutti il mare. Dobbiamo prodigarci tutti affinchè coloro i quali non sono ben educati alla cultura del mare lo facciano. Dobbiamo occuparci noi del mare che negli anni abbiamo maltrattato e lo stiamo vedendo.

E’ partita la stagione balnerare 2025 - ha affermato Dario Di Napoli, Segretario della Lega Navale sezione di Napoli e Responsabile della subacquea - e dunque il nostro appello è quello di rispettare l’ambiente, rispettare il mare. Quello che abbiamo fatto oggi è un piccolo messaggio, è una piccola goccia nel mare”.