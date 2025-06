Napoli: tornano visitabili i sotterranei gotici della Certosa di San Martino Aperture straordinarie serali dal 19 giugno al 3 luglio 2025

I sotterranei gotici della Certosa di San Martino a Napoli riaprono finalmente al pubblico. In occasione di tre aperture straordinarie promosse dai Musei Nazionali del Vomero, sarà possibile esplorare una delle aree più affascinanti e meno conosciute della storica Certosa partenopea.

Le date delle visite serali

Gli appuntamenti previsti per l’evento sono: Giovedì 19 giugno 2025; Giovedì 26 giugno 2025 e Giovedì 3 luglio 2025.

In queste serate, la Certosa di San Martino sarà aperta dalle 17:00 alle 21:00, con ultimo ingresso alle 20:00. Un’occasione imperdibile per scoprire il patrimonio artistico e architettonico del complesso in un’atmosfera serale unica.

Cosa si potrà visitare

Durante le aperture straordinarie sarà possibile visitare: Il Cortile monumentale; La Chiesa della Certosa; La Sezione Presepiale; Il Chiostro dei Procuratori; La Cona dei Lani e l’Androne delle Carrozze; La Sezione Navale; Il Quarto del Priore; La celebre Tavola Strozzi e infine Il Chiostro grande.

I sotterranei gotici: un viaggio nel Trecento

Il vero protagonista dell’evento è il ritorno delle visite ai sotterranei gotici della Certosa, chiusi per lungo tempo al pubblico. I visitatori potranno accedere a quest’area su prenotazione, con due turni previsti: Primo turno alle 17:00; secondo turno alle 18:45.

Le visite saranno guidate dal Direttore ad interim Luigi Gallo e dagli storici dell’arte del museo. Il percorso porterà i visitatori alla scoperta della struttura trecentesca di epoca angioina, con rare testimonianze architettoniche originali e una raccolta di sculture e portali provenienti da edifici oggi scomparsi.

Tavola Strozzi: la veduta di Napoli restituita alla luce

Il percorso si concluderà con un approfondimento sulla Tavola Strozzi, una delle opere più importanti della Certosa. Considerata la prima veduta pittorica di Napoli, realizzata nella seconda metà del Quattrocento, la tavola è stata recentemente restaurata e valorizzata con un innovativo intervento di relamping, che ne ha restituito piena visibilità e impatto visivo.

Come prenotare

L’accesso ai sotterranei è gratuito ma su prenotazione obbligatoria. Si consiglia di prenotare con largo anticipo, vista la forte richiesta e i posti limitati per ogni turno di visita.

Le aperture serali della Certosa di San Martino offrono una rara occasione di immergersi nella storia medievale di Napoli, tra arte, architettura e suggestioni gotiche. I sotterranei gotici della Certosa rappresentano un viaggio nel tempo, reso ancora più affascinante dal racconto di esperti e dalla magia della sera.