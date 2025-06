Vomero, via Scarlatti: proteste per il guasto della fontana Capodanno: "Con questo caldo canicolare è fonte di refrigerio per tante persone"

"La fontana a colonna, che, tempo addietro, fu installata nell'isola pedonale di via Scarlatti, all'incrocio con via Luca Giordano, stamattina non erogava più acqua, tra il disappunto di tante persone, anche turisti, che, specialmente in una giornata calda come quella odierna, con temperature intorno ai 30 °C, potevano trovare refrigerio usufruendo del prezioso liquido, erogato alla bisogna ".

A segnalare l'ennesimo disservizio che si registra nell'ambito del quartiere collinare partenopeo è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che già in passato è più volte intervenuto per segnalare problemi alla suddetta fontana.

"Da cosa sia stato determinato il guasto, se dal rubinetto a pulsante soggetto a notevole usura, come sembrerebbe, o da qualche rottura lungo il condotto di carico, non è dato al momento sapere - puntualizza Capodanno -. L’unica cosa certa è che al momento la fontana non eroga acqua.

Nel frattempo - sottolinea Capodanno - l'area dove è collocata la fontana è stata recintata con il consueto nastro arancione mentre un cartone con la scritta a penna, posto sul rubinetto, segnala il guasto".

Nell’occasione Capodanno sollecita interventi immediati, da parte dell'azienda Abc, Acqua Bene Comune, finalizzati a ripristinare, in tempi rapidi, il funzionamento della fontana in questione, fondamentale non solo per le persone ma anche per i tanti amici a quattro zampe, in questo periodo di caldo canicolare.