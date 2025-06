Campi Flegrei, Musumeci: "Nessun problema per America's Cup" Cosi il ministro per la Protezione Civile sul grande evento internazionale

L'America's Cup a Napoli? "Naturalmente non sono io a gestire eventi internazionali come questo, che fa onore a Napoli e alla Campania. Ma in un quadro di gestione della normalita', essendo necessario convivere in maniera vigile con il rischio, non vedo ragioni per le quali questo evento cosi' atteso e importante non possa realizzarsi in quell'area, pur con le complessita' che quell'area presenta". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano.