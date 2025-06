San Gregorio Armeno si schiera per la pace e contro il genocidio Una natività napoletana avvolta dalla bandiera palestinese, accompagnata da uno striscione

In una giornata densa di significato, l’associazione "Le Botteghe di San Gregorio Armeno" ha lanciato un grido forte e coraggioso contro il genocidio in Palestina.

Nel cuore del centro storico, lungo la via simbolo dell’artigianato presepiale, è stata esposta una natività napoletana avvolta dalla bandiera palestinese, accompagnata da uno striscione potente in lingua napoletana e italiana:

"Sotto ’e bbombe moreno ’e creature. E si ce stamme zitti, murimmo pure nuje. Fermate il genocidio – Due popoli, due stati".

Un gesto di profonda umanità e denuncia, capace di unire simbolicamente la cultura napoletana con il dramma vissuto dal popolo palestinese.

Vincenzo Capuano, presidente dell’associazione:

«Noi artigiani tramandiamo da secoli il valore della pace attraverso il presepe. Non possiamo tacere. La Natività rappresenta la vita e la speranza, e oggi più che mai dobbiamo gridarlo: fermate il genocidio!»

Jamal Qaddorah, rappresentante della comunità palestinese, ha ringraziato Napoli:

"Questa città ci ha dato una carezza. Ma oggi, mentre qui parliamo, a Gaza sono morte altre 80 persone. Non possiamo restare in silenzio. Chi tace è complice".

Ciro Silvestri, portavoce FISI, ha sottolineato l’importanza della mobilitazione: "Come sindacato e come cittadini non possiamo non esserci. Il popolo napoletano ha una coscienza profonda e sceglie sempre di stare dalla parte giusta: quella della vita e della libertà".

Emilio Caserta, direttore del quotidiano: L’Identitario, ha ribadito il messaggio universale della Natività:

"Napoli è città di pace, e San Gregorio Armeno ne è l’anima. Qui dove si celebra la vita, non può esserci spazio per il silenzio davanti alla morte. I bambini non si toccano, mai.»

Gigi Lista, ristoratore, attivista e blogger napoletano, ha concluso con parole incisive:

"Napoli ha un’anima storicamente rivoluzionaria, è sempre stata contro ogni ingiustizia. Difendere i bambini significa difendere l’umanità intera, ma anche i diritti dei popoli del mondo, dalla Palestina fino a ogni terra oppressa. Non è solo solidarietà, è un dovere morale e culturale".

L’iniziativa ha voluto rompere il muro dell’indifferenza e richiamare ognuno alle proprie responsabilità. L’arte presepiale, che nasce per celebrare la vita, oggi si è fatta voce contro la morte e contro ogni forma di oppressione.