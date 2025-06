"Il Vesuvio tra l’ombra e il fuoco" Convegno mostra a Boscoreale

L’Associazione Prometeo, che da oltre trenta anni opera nel territorio vesuviano attraverso iniziative finalizzate a diffondere la cultura, il recupero della “memoria storica”, la promozione di azioni tese alla riscoperta del territorio e alla rivalutazione storico-culturale dell’area vesuviana, in occasione dei 30 anni dell’istituzione del Parco Nazionale del Vesuvio, i 10 anni dell’Enciclica “Laudato Si’” e gli 800 anni dalla composizione del “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi, in collaborazione con la Fondazione C.I.V.E.S., il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, il Comune di Boscoreale, la Pro Loco di Boscoreale APS, la Consulta delle Associazioni AGORÀ, il Liceo Artistico e delle Scienze Umane “Giorgio de Chirico” Torre Annunziata e con il Patrocinio morale dell’Ordine dei Giornalisti Campania e dell’UCSI (Unione Cattolica Stampa Italiana) Campania, venerdì 20 giugno 2025 alle ore 18,30 a Boscoreale, nel Museo del Parco Nazionale del Vesuvio in Via Le Corbusier n.9, organizzano il convegno “Il Vesuvio tra l’Ombra e il Fuoco”.

Le bellezze naturali e paesaggistiche da tutelare per la salvaguardia del Creato. Dopo l’introduzione di Francesco Manca, Presidente Associazione Culturale Prometeo e i saluti istituzionali di Ciro Cacciola, Direttore Generale Fondazione C.I.V.E.S.; Raffaele De Luca, Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Sindaco di Trecase; Pasquale Di Lauro, Sindaco di Boscoreale; Vincenzo Cirillo, Consigliere Delegato per la Città Metropolitana di Napoli in materia di Agricoltura e promozione del Turismo, Tiziana Castellano, Presidente Pro Loco Boscoreale APS e Coordinatrice della Consulta delle Associazioni AGORÀ seguono gli interventi di Vincenzo De Novellis, Primo Ricercatore CNR Napoli, Divulgatore Scientifico; Francesco Iossa, Direttore Ufficio Pastorale Giustizia Pace e del Custodia del Creato della Diocesi di Nola; Ten. Col. Giovanni Cenere, Comandante in s.v. del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Vesuvio. Modera: Nello Fontanella, Giornalista.

A seguire l’inaugurazione della Mostra di Arti Figurative “Tra l’ombrae il fuoco”, curata da Felicio Izzo e Crescenzio D’Ambrosio, visitabile nei week end dal 20 al 29 giugno 2025 dalle ore 10,00 alle ore 16,00. Espongono gli artisti: Cinzia Autieri, Biagio Gallo Bigal, Giorgio Cangiano, Umberto Carotenuto, Nello Collaro, Crescenzio D’Ambrosio, Michele D’Uva, Franco Iuliano, Michele Fortunato, Stefania Guiotto, Girolamo Langella, Ida La Rana, Francesco Matrone, Giuseppe Mazzella, Antonio Mele, Nillo Russo Neotto, Vincenzo Perna, Linda Romano, Antonio Ruggiero, Mario Sammarco, Aurelio Talpa, Felice Vitiello.

Domenica 29 giugno alle ore 18,30 nell’Auditorium del Museo del Parco Nazionale del Vesuvio si tiene lo spettacolo divulgativo “Dottò, ma quando scoppia il Vesuvio?”. Il nuovo Grand Tour con Enzo De Novellis e Lello Somma. Il resoconto è di Cesare Bifulco.