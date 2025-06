Festa della Musica 2025 a Napoli: due giorni di eventi e innovazione La grande festa ci sarà domani 21 giugno

Napoli si prepara ad accendere i riflettori sulla Festa della Musica 2025, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto. Anche quest’anno la città aderisce alla rete internazionale dell’evento, che unisce centinaia di città in tutta Europa. Tema dell’edizione numero 31: “I mestieri della musica”, un omaggio alle professionalità; spesso invisibili, che rendono possibile ogni esibizione.

Due giorni di musica gratuita tra centro e periferie

Il Comune di Napoli, con il progetto “Napoli Città della Musica”, propone due giornate di eventi gratuiti, pensati per coinvolgere il cuore pulsante della città e le sue periferie. Il programma parte oggi con un incontro inaugurale a Palazzo Cavalcanti, dal titolo “I mestieri della musica e le nuove tecnologie”.

Musica e innovazione: focus sull’industria musicale

Durante l’incontro si parlerà di innovazione tecnologica nel mondo musicale, produzione, distribuzione digitale e nuove figure professionali legate all’industria delle sette note. Un’occasione di confronto tra artisti, tecnici, produttori e appassionati.

Sabato 21 giugno: 11 palchi, una sola grande festa

Il momento clou della Festa della Musica 2025 sarà sabato 21 giugno, giorno del solstizio d’estate. In tutta Napoli risuoneranno concerti gratuiti, performance dal vivo e spettacoli in 11 location diverse, tra cui: Centro Storico; Vomero;; Sanità e Secondigliano.

Un’iniziativa inclusiva, pensata per portare la musica ovunque, valorizzando i talenti locali e creando connessioni tra generi, culture e pubblici differenti.

Napoli protagonista della Festa della Musica in Europa

Con questa edizione, Napoli consolida il suo ruolo di capitale musicale del Mediterraneo, dando voce non solo agli artisti, ma anche a tutte le figure professionali dietro le quinte: fonici, tecnici luci, manager, promoter, insegnanti di musica e molti altri.

La Festa della Musica 2025 a Napoli non sarà solo spettacolo, ma anche riflessione, formazione e valorizzazione delle competenze. Una vera celebrazione della musica in tutte le sue forme, pronta a coinvolgere cittadini e turisti in un’esperienza unica tra le vie della città.