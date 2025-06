L'altra faccia del carcere: detenuti protagonisti di uno spettacolo teatrale Lo spettacolo fortemente voluto dal Garante Samuele Ciambriello

Domani 24 giugno 2025 alle ore 10:30 all’interno della casa circondariale “G. Salvia” di Poggioreale andrà in scena, presso la Chiesa principale del medesimo Istituto penitenziario, lo spettacolo teatrale “La Macchia” regia di Riccardo Sergio.

Lo spettacolo teatrale “La Macchia” è stato sostenuto dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, e dal consiglio regionale della Campania.

Il progetto è frutto di un laboratorio teatrale guidato dall’associazione Polluce Aps, con i detenuti del Padiglione Genova dell’Istituto penitenziario di Poggioreale, che hanno scritto e creato lo spettacolo completamente inedito.

Il lavoro è frutto di un laboratorio teatrale durato quattro mesi, dove i detenuti hanno messo in scena uno spettacolo occupandosi sia della drammaturgia che della creazione dei costumi. Il progetto teatrale è stato creato e guidato da Riccardo Sergio dell’associazione Polluce che ne firma anche la regia.

La regia: “Il laboratorio teatrale si è strutturato come un percorso esplorativo in cui l’improvvisazione ha rappresentato il cuore della ricerca drammaturgica. Fin dalle prime fasi, l’obiettivo è stato quello di indagare i temi, i personaggi e i luoghi dello spettacolo non partendo da una struttura rigida, bensì lasciando che questi elementi emergessero spontaneamente dal corpo, dalla voce e dalle intuizioni degli attori in scena. La “macchia” ha assunto via via significati diversi - colpa, vergogna, segreto, ferita, identità – tutti emersi attraverso un lavoro collettivo. Il lavoro non ha cercato risposte definitive, ma ha prodotto una materia viva, sempre in trasformazione.”

Il garante campano Ciambriello: "La Màcchia dal latino macula - Piccola area di colore diverso che interrompe, per lo più guastandolo, il colore uniforme di una superficie. Queste sono le iniziative che infrangono il muro dell’indifferenza, momenti di aggregazione e condivisione fondamentali perché diversi da quelli che li hanno condotti in carcere".