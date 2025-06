Stazioni metro chiuse a Napoli, Manfredi: lavori necessari da 30 anni Il sindaco replica alle polemiche: "Impossibile farlo di notte"

Nelle stazioni da oggi chiuse per la maggior parte della giornata sulla Linea 1 di Napoli a Piscinola, Chiaiano e Frullone "c'è un lavoro sui binari sui tratti in galleria. Si deve fare per quella tratta, mentre sugli altri tratti della metropolitana i binari già sono stati sostituiti facendo lavori notturni".

Così Gaetano Manfredi all'Albergo dei Poberi a margine dell'inaugurazione dei laboratori di Centro Tecnologie Emergenti dedicati alle imprese creative dell'artigianato. Il primo cittadino ha sottolineato che non sarà una chiusura che in futuro riguarderà altri tratti della Linea Metro1.

"Il problema che ci ha portato a dover chiudere questo tratto è perché lì oltre i binari deve essere cambiata la massicciata, perché i binari non sono collegati sul cemento, come si vede nelle altre parti della linea, ma c'è una massicciata ferroviaria. Quindi va completamente sostituita anche la massicciata e questo è impossibile farlo di notte, perché deve essere smontato il binario tutto intero. Abbiamo utilizzato questo periodo estivo dove la frequenza è più bassa, però ci sono queste finestre la mattina presto e la sera che allevieranno i disagi e agli inizi settembre i lavori finiranno. La manutenzione è necessaria, non si è fatta manutenzione per trenta anni e quindi oggi noi siamo rifacendo praticamente tutto, abbiamo cambiato il segnalamento della metropolitana, tutti i binari, gli ascensori, le scale mobili, c'è un obbligo di legge ma anche di sicurezza per i cittadini".