"Campani protagonisti", ad Ascierto il premio per la ricerca medico scientifica Oliviero annuncia: diventerà un riconoscimento regionale

Il riconoscimento "Campani Protagonisti", promosso dall'Associazione "Nuove Socialita'", presieduto da Salvatore Ronghi, con il Patrocinio del Consiglio regionale della Campania, diventera' un riconoscimento "regionale".

Ad annunciarlo il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, partecipando, stamani, all'iniziativa nell'Aula consiliare, che ha visto conferire i riconoscimenti ad esponenti del mondo della sanita', dell'impresa, del lavoro e delle tradizioni. "Questo Consiglio regionale e' fortemente impegnato per valorizzare le eccellenze della Campania e, quindi, siamo particolarmente orgogliosi di istituzionalizzare un'iniziativa che va in questa direzione e che mette in risalto il patrimonio del nostro territorio, particolarmente per quanto riguarda il mondo della sanita' pubblica e del lavoro", ha sottolineato Oliviero.

"Sono molto orgoglioso dei riconoscimenti che abbiamo conferito, per l'anno 2024, alle eccellenze campane del mondo della sanita', dell'imprenditoria e delle tradizioni e del fatto che il Presidente Oliviero abbia sposato questa nostra iniziativa mettendo in campo il percorso per 'istituzionalizzarla' - ha sottolineato il presidente di "Nuove socialita'", Salvatore Ronghi, che ha aggiunto: "troppo spesso si parla male della Campania, soprattutto sui social, denigrando il grande valore del nostro territorio e delle tante professionalita' che lavorano al servizio del nostro territorio, spesso in silenzio e senza clamore, raggiungendo punte di eccellenza straordinarie e riconosciute nel mondo. Esse rappresentano il nostro patrimonio e, per accrescerlo, occorre valorizzarlo al massimo".

I riconoscimenti di "Campani Protagonisti" anno 2024

Per la sanita', sono stati conferiti al professore Paolo Ascierto, primario dell'Istituto per lo studio e la cura dei tumori "Giovanni Pascale", per l'essere punto di riferimento internazionale per la ricerca medico-scientifica per la prevenzione e la cura del melanoma e per l'aumento delle aspettative di vita. A consegnarlo, il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero; e al professor Sandro Rengo, primario della Facolta' di Odontoiatria dell'Azienda ospedaliera Universitaria "Federico II" e Decano della Odontoiatria Italiana, per l'eccellente guida della Facolta' di Odontoiatria per la quale l'Ateneo e' risultato primo in Italia. A consegnarlo il presidente della Commissione regionale Sanita', Vincenzo Alaia, che ha sottolineato: "e' molto importante valorizzare le eccellenze del nostro territorio ed in particolare del mondo della sanita', nel quale il grande valore espresso da eccellenti professionalita' mediche, come il prof.

Per quanto riguarda l'imprenditoria ed il lavoro, con particolare riferimento alla capacita' di crescita economica ed occupazionale e per aver salvaguardato, in sinergia con la Regione, i livelli occupazionali in Campania, hanno ricevuto i riconoscimenti Antonio Apuzzo, amministratore unico della societa' proprietaria del marchio "Sole365" e Carlo Ciampi, imprenditore del settore automotive, ai quali sono stati consegnati dal consigliere Questore al personale del Consiglio regionale della Campania, Massimo Grimaldi, e Monsignore Giuseppe Basile, intervenuto in rappresentanza di "Evoluzione e Liberta'", evidenziando che "il riconoscimento 'Campani Protagonisti' esprime i valori che sosteniamo delle qualita' e del merito e della sinergia istituzionale".

"Sono particolarmente orgoglioso di consegnare questo importante riconoscimento a chi ha saputo coniugare la crescita imprenditoriale e commerciale con la salvaguardia dei posti di lavoro, esprimendo grande attenzione per i lavoratori e per la crescita economica e sociale del territorio", ha evidenziato Grimaldi.

Infine, per la cultura e per le tradizioni, e' stato insignito del riconoscimento il maestro Vincenzo Capuano, presidente dell'Associazione "Le Botteghe di San Gregorio Armeno", per la presentazione del progetto per la scuola dell'arte presepiale e pastorale finalizzata a formare nuove generazioni di maestri presepiali e pastorali e tramandare questa forma artistica; il riconoscimento e' stato consegnato dalla consigliera regionale Maria Muscara', che ha rimarcato: "Napoli si salva da sola, ma la politica deve finalmente mettersi al fianco di chi rappresenta il cuore vivo della nostra citta', cosi' come fatto con questa importante iniziativa, che va a valorizzare, in particolare, chi si fa promotore della crescita culturale della nostra Regione". Le personalita' insignite dei riconoscimenti sono state selezionate da un apposito "Comitato di valutazione", composto da rappresentanti della societa' civile e del mondo delle professioni e presieduto dal giornalista Pietro Funaro. Il Comitato ha delegato lo stesso Pietro Funaro, Gabriella Peluso, giornalista responsabile dell'Ufficio stampa del Consiglio regionale della Campania, Giuseppe Fontanarosa, giuslavorista, Maria Flocco, componente della Consulta regionale per la Condizione della Donna, che hanno relazionato sulle motivazioni dei riconoscimenti.