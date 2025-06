Maestra incontra sua ex alunna dopo 50 anni: oggi insegnano nella stessa scuola Un incontro commovente tra passato e presente

Un incontro commovente tra passato e presente: una storica maestra elementare e la sua ex alunna si ritrovano dopo sessant’anni come colleghe nello stesso istituto.

È successo a Ponticelli, presso l'istituto comprensivo "I.c.49 Toti - Borsi-Giurleo" guidato dalla dirigente scolastica Chiara Lucia Schiavo.

Lì Maria Rosaria Melchionna, ad un passo ormai dalla pensione (questo è stato per lei il suo ultimo anno in servizio) ha incrociato lo sguardo di Gabriella Riccio, neo ammessa in ruolo proprio quest'anno.

Si sono rincontrate e poco dopo riconosciute.

Gabriella era una bambina timida con una gemella, oggi è una stimata insegnante di scuola dell'infanzia.

"Appena l'ho vista, ho riconosciuto quello sguardo curioso. Era impossibile dimenticarlo", racconta emozionata la maestra Maria Rosaria, che ha formato generazioni di bambini. "All’epoca era una bambina attenta, piena di voglia di imparare. Ora la vedo qui, tra i banchi, con la stessa passione. È una sensazione indescrivibile."

I colleghi sono rimasti colpiti dalla dolcezza dell’incontro, reso ancora più speciale dal fatto che le due donne condividano ora lo stesso ambiente scolastico, pur a distanza di generazioni. "È come se il testimone fosse stato passato in modo naturale", ha detto la dirigente scolastica Schiavo.

Una storia che commuove e che dimostra quanto i legami creati tra i banchi di scuola possano durare una vita intera. E, in certi casi, tornare a fiorire proprio dove tutto è cominciato.