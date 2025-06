Cicciano, iniziati i lavori per il nuovo collettore fognario comunale Intervento atteso da anni: sinergia tra Gori, Regione e Ente Idrico Campano

Importanti opere alla rete fognaria, frutto della sinergia tra Gori, Regione Campania ed Ente Idrico Campano, stanno interessando anche il comune di Cicciano. Sono partiti, infatti, i lavori di rifacimento del collettore emissario misto a servizio della rete fognaria comunale. L’intervento, compreso nel programma dedicato all’Area Nolana, ha l’obiettivo di riqualificare interamente tale infrastruttura, migliorando l’efficienza della rete fognaria e risolvendo le criticità legate ai frequenti allagamenti, riconducibili in parte all’obsolescenza del collettore originario e in parte al malfunzionamento dello scaricatore di piena adiacente alla vasca di laminazione denominata “Fellino”.

Questa mattina, il sopralluogo sull’area di cantiere per condividere con la comunità obiettivi e modalità operative. Presenti l’Assessore all’Ambiente del comune di Cicciano, Raffaele Acierno, il Presidente di Gori, Sabino De Blasi, il Coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano, Raffaele Coppola, e il Vicepresidente della VII Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile della Regione Campania, Massimiliano Manfredi.

“Ringrazio Gori, la Regione Campania e l’Ente Idrico Campano per l’avvio di questi importanti interventi. Siamo molto soddisfatti di questo passo in avanti. Il rifacimento del collettore di Cicciano era un progetto molto atteso dalla comunità e darà ulteriore valore ai nostri territori” dichiara l’Assessore all’Ambiente, Raffaele Acierno.

Per ottimizzare la funzionalità della rete, Gori è al lavoro con numerosi interventi, tra cui la demolizione del collettore esistente e la sostituzione dello stesso, per l’intera estensione, con due tubazioni che migliorano il deflusso delle acque bianche verso la vasca Fellino; la realizzazione di un nuovo scaricatore di piena per separare le acque reflue e di prima pioggia dalle portate pluviali eccedenti; la posa di una nuova condotta, parallela al collettore principale, che immette le acque reflue provenienti dal comune di Cicciano, e pari a 1132 Abitanti Equivalenti, nel collettore comprensoriale diretto al depuratore di Boscofangone e la riqualificazione del pozzetto di arrivo delle acque nere.

“I lavori a Cicciano rientrano nei programmi di intervento dedicati all’area Nolana. Stiamo lavorando per risolvere in maniera strutturale l’annoso problema degli allagamenti, restituendo piena fruibilità e sicurezza ai cittadini di questo territorio meraviglioso. Queste opere sono frutto di un lavoro sinergico che vede la Regione Campania costantemente presente e impegnata, insieme a Gori, all’Ente Idrico Campano e alle amministrazioni locali, che a Cicciano come altrove non fanno mai mancare il loro prezioso supporto logistico e amministrativo” dichiara il Presidente di Gori, Sabino De Blasi.

“Le opere inaugurate oggi rappresentano l’ennesima dimostrazione concreta di una nuova visione politica della Regione Campania e dell’Ente Idrico Campano: una visione che mette al centro la valorizzazione e la tutela di tutti i territori, nessuno escluso. Con i nostri investimenti stiamo intervenendo nei 75 comuni del distretto, adottando strategie mirate in base alle specifiche esigenze. La vera novità è che oggi non ci limitiamo a differenziare le strategie: le accompagniamo con risorse economiche importanti, capaci di garantire pari diritti, pari servizi e pari dignità a tutti i cittadini. È a loro che dobbiamo risposte concrete e il nostro impegno quotidiano, per meritarne fino in fondo la fiducia” sottolinea Raffaele Coppola, Coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano.

“Con l’intervento previsto nell’ambito del programma di Gori per l’Area Nolana, si compie un passo fondamentale verso una gestione più moderna, efficiente e sostenibile delle infrastrutture idriche del nostro territorio. L’opera di riqualificazione del collettore emissario rappresenta non solo una risposta concreta alle criticità storiche legate agli allagamenti e al degrado delle strutture esistenti, ma soprattutto un esempio virtuoso di pianificazione e visione a lungo termine. L’Ente Idrico Campano sostiene con convinzione questo progetto, che si inserisce in una strategia più ampia di resilienza infrastrutturale, messa in sicurezza ambientale e tutela della salute pubblica. La distrettualizzazione dei sistemi fognari e il completamento delle reti comprensoriali sono obiettivi prioritari per garantire ai cittadini servizi idrici di qualità, ridurre il rischio idrogeologico e valorizzare il patrimonio ambientale locale" il commento del Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.