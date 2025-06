Ercolano: inaugurazione della nuova tribuna ospiti allo Stadio Solaro Un passo concreto per la riqualificazione dello storico impianto cittadino

Sarà inaugurata domani, la nuova tribuna ospiti dello Stadio Raffaele Solaro di Ercolano, uno degli impianti sportivi più importanti della città e sede storica della SS Ercolanese Calcio.

La nuova tribuna, con 350 posti a sedere, rappresenta un intervento strategico all’interno del più ampio progetto di riqualificazione dello stadio Solaro, cofinanziato dalla Città Metropolitana di Napoli.

Maggiore sicurezza e accoglienza per tifosi e atleti

L’intervento non solo migliora la capienza e l’accoglienza per i tifosi ospiti, ma potenzia anche la sicurezza generale dell’impianto, grazie all’installazione dei tornelli d’ingresso e alla sistemazione delle aree esterne. Queste migliorie rendono lo stadio più moderno, funzionale e in linea con le normative sportive attuali.

Un progetto per lo sport e per la comunità di Ercolano

La realizzazione della nuova tribuna si inserisce all’interno di una strategia più ampia dell’Amministrazione comunale per dotare la città di strutture sportive moderne e inclusive, in grado di accogliere eventi sportivi e sostenere le esigenze della cittadinanza, delle associazioni e delle scuole locali.

L'obiettivo è restituire alla comunità uno stadio completamente rinnovato, dove sport e aggregazione sociale possano crescere insieme.

Cerimonia aperta al pubblico: presenti tifosi e società sportiva

L’Amministrazione comunale di Ercolano invita tutta la cittadinanza, i tifosi e le realtà sportive del territorio a partecipare alla cerimonia di inaugurazione. Sarà presente anche la prima squadra della SS Ercolanese, accompagnata dai suoi sostenitori, in un momento che vuole essere un simbolo di rinascita e attenzione concreta verso lo sport locale.