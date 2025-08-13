"Restate a Napoli" 2025: ultimi spettacoli in Piazza del Plebiscito Un Ferragosto di musica

Prosegue fino al 16 agosto 2025 la quinta edizione di Restate a Napoli, la rassegna culturale gratuita promossa dal Comune di Napoli e diretta da Lello Arena.

La storica Piazza del Plebiscito si trasforma in un teatro a cielo aperto, accogliendo spettacoli di musica, teatro e danza in un mix di tradizione e innovazione.

Il ringraziamento di Lello Arena

Il direttore artistico Lello Arena ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa:

“Grato, felice e fortunato. Nulla sarebbe stato possibile senza il Sindaco Gaetano Manfredi, che considera l’arte e gli artisti una risorsa indispensabile per la città. A lui va il mio più grande ringraziamento”.

Programma delle ultime serate di Restate a Napoli 2025

Le serate iniziano alle 19:30 con diverse band emergenti. Segue il preshow con C.I.O.E., accademia guidata da Lello Arena, che presenta i giovani talenti napoletani. Le loro performance saranno trasmesse nella seconda edizione del talent show su RaiPlay a partire da dicembre. Alle 21:00 , il via agli spettacoli principali, tra gli artisti che si esibiranno, Paolo Caiazzo, Peppe Servillo & Solis String Quartet Walter Ricci.

Un evento che unisce cultura e identità partenopea

Restate a Napoli si conferma un appuntamento imperdibile per chi resta in città durante l’estate.

La manifestazione non solo valorizza artisti affermati, ma offre spazio e visibilità alle nuove generazioni di interpreti, rafforzando il legame tra la comunità e la sua ricchissima tradizione culturale.