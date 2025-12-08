Manfredi: "A San Giovanni la bonifica della spiaggia finirà nell'estate 2026" Il sindaco annuncia su Facebook l'avanzamento dei lavori di riqualificazione

Napoli è destinata a cambiare volto grazie all'avanzamento di "tre interventi strategici" che stanno rinnovando "tre tratti fondamentali del nostro mare". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, tramite un post su Facebook, evidenziando come gli sforzi siano concentrati sul recupero e la valorizzazione della risorsa costiera, dall'area orientale a quella occidentale della città. Manfredi ha sottolineato che i lavori combinati sui tre lungomare mirano a unire idealmente l'intera città.

I Tre Progetti Chiave

Il Sindaco ha fornito dettagli sullo stato di avanzamento dei tre interventi strategici in corso: Lungomare Caracciolo: La "riqualificazione in corso" è finalizzata a "valorizzare uno dei luoghi simbolo della città". Lungomare di Bagnoli: I lavori in quest'area rappresentano "un passo avanti nella riqualificazione e nel recupero degli spazi pubblici". Lungomare di San Giovanni: Qui "proseguono gli interventi di bonifica, fondamentali per restituire al quartiere l'accesso al mare".

Obiettivo Estate 2026 e Coppa America

Manfredi ha fissato obiettivi temporali precisi, legando il completamento di alcune opere alla prossima stagione estiva e all'organizzazione di eventi sportivi internazionali. Il Sindaco ha espresso il desiderio che in occasione della Coppa America ci siano risultati tangibili non solo sul Lungomare Caracciolo e su Bagnoli. In particolare, per quanto riguarda l'area orientale, il completamento delle opere di bonifica sulla spiaggia di San Giovanni è previsto "con la prossima stagione estiva", presumibilmente l'estate del 2026. Parallelamente, l'amministrazione sta finalizzando il progetto, già pronto, per "migliorare la balneabilità di San Giovanni". In sintesi, Manfredi conclude che intervenendo su questi tre fronti, si unisce tutta Napoli "all'insegna del recupero della risorsa mare".