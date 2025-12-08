Ragazza di 13 anni ferita in incidente stradale a Napoli Borrelli (Avs): la velocità sostenuta alla base dello scontro

Ieri sera, intorno alle ore 23, in via Tasso un violento scontro tra due vetture ha provocato il ferimento di una 13enne che viaggiava a bordo di una delle due auto coinvolte insieme al nonno. Secondo le prime ricostruzioni la vettura guidata da un giovane procedeva a velocità sostenuta e avrebbe perso il controllo all'altezza della curva dell'ospedale Internazionale invadendo la carreggiata opposta e impattando con l'auto dove viaggiava la 13enne.

Sul posto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha atteso l'arrivo dei soccorsi. "Purtroppo ancora una volta la velocità sostenuta, come testimoniato dai danni ingenti alle due vetture, è la causa del ferimento di una ragazza giovanissima oltre che della distruzione di due vetture che ha provocato la paralisi del traffico cittadino in una strada che, per le sue dimensioni e la densità di traffico veicolare, dovrebbe essere percorsa con grande prudenza. In attesa dei rilievi che accerteranno le responsabilità, prendiamo atto come le strade cittadine diventino sempre più spesso circuiti automobilistici. A farne le spese, vittime innocenti. Questa follia deve finire, siamo stanchi di contare morti e feriti per le strade di Napoli".

Questo il duro commento del parlamentare insieme ai consiglieri di Europa Verde della I Municipalità Gianni caselli e Lorenzo Pascucci. "Mi trovavo a percorrere via Tasso insieme a mia nipote - ha dichiarato Enrico Coppola, uno degli automobilisti coinvolti nell'incidente nella nota diffusa da Borrelli - la stavo riaccompagnando a casa. All'improvviso mi sono trovato addosso questa vettura che ha affrontato, non so per quale motivo, la curva in modo errato e ha invaso la carreggiata dove procedevo io. Lo spavento è stato tanto anche perché mia nipote è rimasta ferita, ci ha rimesso un dente e il labbro spaccato. Poteva andare peggio, sono fortunato a non dover raccontare qualcosa di ben più grave. Ho visto che in quel punto c'è una telecamera, spero vengano prese le immagini per chiarire la dinamica del sinistro".