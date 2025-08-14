Scontro istituzionale sul Teatro San Carlo: Manfredi ricorre al TAR Illegittima la nomina del nuovo sovrintendente

Nuovo capitolo nella vicenda che agita il vertice del Teatro San Carlo di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi, in qualità di presidente della Fondazione, ha presentato ricorso al TAR Campania contro la designazione di Fulvio Adamo Macciardi come nuovo sovrintendente, nomina ratificata il 5 agosto dal ministro della Cultura Alessandro Giuli.

La riunione contestata

Il nodo centrale della contestazione riguarda la riunione del Consiglio d’Indirizzo del 4 agosto per la nomina. Secondo Manfredi e la capo di gabinetto del Comune, Maria Grazia Falciatore, anche lei membro del CdI, quella seduta non sarebbe mai dovuta avvenire.

Il sindaco, infatti, l’aveva ufficialmente sconvocata via email poche ore prima. Nonostante ciò, tre componenti, rappresentanti di Ministero e Regione Campania, si sono comunque riuniti e hanno votato la proposta di nomina.

Le motivazioni giuridiche

Per i legali di Manfredi, l’assenza del Collegio dei Revisori, scaduto e non ancora ricostituito, rendeva la seduta illegittima.

Il ricorso chiede quindi al TAR di sospendere in via cautelare la nomina di Macciardi, per impedire che il nuovo sovrintendente possa esercitare poteri definiti “irreversibili” sulla Fondazione.

La decisione del tribunale amministrativo è attesa entro fine agosto.

La posizione del Ministero e della Regione

Dal canto loro, il ministro Giuli, la Regione Campania e i tre componenti del Consiglio d’Indirizzo difendono la piena regolarità della procedura, ribadendo la legittimità della nomina e dell’iter seguito.

Stanziati 5,4 milioni per il San Carlo e fondi per la cultura

Parallelamente, sul fronte economico, la Città Metropolitana di Napoli ha approvato nuovi stanziamenti per il San Carlo: 3,1 milioni di euro aggiuntivi che, sommati ai 2,3 milioni già previsti, portano il totale a 5,4 milioni nel 2025.

Fondi sono stati assegnati anche al Teatro Mercadante, al Trianon e a numerosi eventi culturali in tutto il territorio metropolitano, per un totale complessivo di 14 milioni di euro.

Cultura come volano per turismo e lavoro

“Un investimento per rafforzare l’offerta culturale e rendere il territorio sempre più attrattivo per turismo e occupazione” ha dichiarato il sindaco Manfredi.

Con queste risorse, l’obiettivo è consolidare il ruolo di Napoli come capitale culturale del Mediterraneo, valorizzando istituzioni storiche come il Teatro San Carlo e ampliando la proposta di spettacoli ed eventi.