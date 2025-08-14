Napoli e Slovacchia più vicine: ecco il volo diretto per Bratislava Si arricchisce l'offerta di voli a Capodichino

Napoli e Slovacchia più vicine, grazie al lancio di una nuova rotta internazionale che collega la sua base di Napoli a Bratislava. Il nuovo servizio offrirà ai passeggeri campani un collegamento diretto verso una delle capitali più dinamiche e affascinanti dell'Europa orientale.

La rotta sarà attiva a partire dal 16 dicembre 2025, con voli operati quattro volte a settimana: il martedì, giovedì, sabato e domenica. I biglietti sono già disponibili per l'acquisto. Tutti i voli saranno operati dal modernissimo aeromobile Airbus A321neo, noto per le sue minori emissioni, il comfort e la silenziosità.

Bratislava, la capitale della Slovacchia, si estende con eleganza lungo le pittoresche rive del Danubio ed è famosa per il suo affascinante centro storico pedonale, dove eleganti edifici barocchi si affiancano a vivaci caffè e boutique. Il suo iconico castello si erge imponente sulla città offrendo viste panoramiche mozzafiato, mentre la città stessa raggiunge un perfetto equilibrio tra la ricchezza della sua storia secolare e l'energia dinamica di una capitale moderna e proiettata verso il futuro.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: "L'introduzione della nuova rotta tra Napoli e Bratislava è un chiaro segnale del nostro impegno a rafforzare la nostra presenza nella base di Napoli. Come annunciato di recente, un secondo modernissimo aeromobile Airbus A321neo arriverà nella base campana a ottobre. Inoltre, con questo nuovo collegamento, il numero di rotte operate da Wizz Air da Napoli sale a 16 verso 10 Paesi, confermando ulteriormente l'importanza strategica di questa base. Ci teniamo a ribadire che finora, nel 2025, abbiamo trasportato quasi mezzo milione di passeggeri su oltre 2.000 voli con un tasso di completamento del 100%. Continueremo a offrire collegamenti convenienti e affidabili per i nostri passeggeri. Let’s WIZZ!"

Margherita Chiaramonte, Direttrice commerciale Aviation di Gesac, ha aggiunto: “La nuova rotta Napoli–Bratislava conferma la ripresa della crescita del network Wizz Air da Napoli, dopo il lancio recente dei voli per Bra?ov e Craiova. Con l’introduzione del secondo Airbus A321neo presso la base napoletana e 16 destinazioni previste per la stagione invernale 2025/26, la compagnia consolida l’offerta verso l’Europa centro-orientale, ampliando significativamente la connettività internazionale di Capodichino verso mercati finora non collegati, offrendo nuove opportunità di mobilità, turismo e scambi commerciali per la Campania”.

Parte del continuo impegno di Wizz Air nel rafforzare la sua presenza all'Aeroporto di Napoli Capodichino – una delle cinque basi italiane della compagnia – il lancio di questa rotta sarà reso possibile dall'arrivo di un secondo modernissimo Airbus A321neo a ottobre 2025. Questa espansione porta a 16 il numero di rotte servite da Napoli verso 10 Paesi, sottolineando ulteriormente il ruolo strategico della base all'interno del network di Wizz Air.

Oltre a non aver cancellato un solo volo tra gennaio e luglio 2025, anche la puntualità ha registrato un notevole sviluppo, con un aumento delle partenze in orario di oltre il 21% rispetto all'anno precedente.