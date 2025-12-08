McTominay non è al meglio, ma dovrà stringere i denti per il Benfica Qualche fastidio muscolare per il centrocampista, ma Conte non ha alternative

Il Napoli non ha tempo per fermarsi: già mercoledì si scende in campo a Lisbona contro il Benfica, in una sfida cruciale di Champions League. C'è però apprensione per le condizioni di Scott McTominay, che durante il match contro la Juventus ha accusato un fastidio agli adduttori.

Nonostante ciò, ha portato a termine la partita, rassicurando lo staff tecnico. Intanto arrivano segnali positivi per Romelu Lukaku, che è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Il belga punta a essere disponibile per la Supercoppa a Riad, mentre per la trasferta di Udine è più probabile che venga tenuto a riposo per evitare possibili ricadute. Antonio Conte, nel frattempo, sta valutando le opzioni a centrocampo in vista della sfida europea di Lisbona.

