Mostra fotografica di Angelo Iannelli: "Pulcinella tra vicoli, panorami e suoni" E' stata inaugurata al castello dei conti di Acerra

Ad Acerra al castello dei contiper la prima volta una mostra fotografica dedicata a un Pulcinella umano si tratta dell’attore Angelo Iannelli, pluripremiato, vincitore di tantissimi riconoscimenti come il Giffoni film festival, cavaliere della cultura e del sociale, il titolo Bacciellerato a Viterbo e tanti altri.

Interprete della maschera di Pulcinella nel mondo definito l’ambasciatore del sorriso per i suo instancabile impegno sociale per i meno fortunati da sempre in prima linea contro l’illegalità, la pandemia, la terra dei fuochi, dando un volto sociale a Pulcinella coi i suoi testi letterari e cortometraggi, suo il primo calendario al mondo per valorizzare la figura di Pulcinella.

La mostra è composta da ventisette opere di ritratti in bianco e nero suggestivi e affascinanti scattati da noti fotografi campani tra Napoli e Acerra, un viaggio nei vicoli, i panorami e i suoni tipici della maschera eterna sempre più vicina alla nomina di Patrimonio Unesco come Bene Immateriale .

E' inserita nell’ambito della decima rassegna cinematografrica del Pulcinella Film Festival che si concluderà il prossimo 14 dicembre.

Ospiti di quest’anno alla decima edizione del PulcinellaFilm Festival: Michele Placido, Nicoletta Romanoff, Gino Rivieccio, Antonio Milo e Francesco Procopio.