Ferragosto a Napoli: colazioni all’alba, tramonti sul Golfo e concerti in centro Attese 550mila presenze

Nonostante un’estate difficile per il turismo italiano, con un calo stimato superiore al 10% rispetto al 2024, Napoli continua a sorprendere. La città registra numeri record e si conferma una delle mete più amate da turisti italiani e stranieri.

Il merito è anche delle numerose iniziative promosse dal Comune, pensate per far innamorare i visitatori e offrire ai residenti intrattenimento di qualità.

Spettacoli in Piazza del Plebiscito: Restate a Napoli

Proseguono gli spettacoli in Piazza del Plebiscito per la rassegna musicale “Restate a Napoli”, voluta da Lello Arena. Tributi di musica e spettacolo animano le serate napoletane: stasera il protagonista sarà Walter Ricci.

Ferragosto a Napoli: una giornata ricca di eventi

Domani si prospetta un Ferragosto straordinario, con appuntamenti gratuiti dall’alba fino a sera.

Colazione all’alba a Posillipo: alle 5.30, sulla terrazza panoramica di Sant’Antonio, sarà offerta colazione con caffè e cornetti. È necessaria la prenotazione su Eventbrite, con transfer gratuito dai punti di Piazza Municipio e Parcheggio Brin.

Itinerario “Napoli al tramonto”: alle 17, si potrà ammirare in gommoni la collina di Posillipo, il Golfo di Napoli, Castel dell’Ovo, il Lungomare Caracciolo, Mergellina e Palazzo Donn’Anna.

Celebrazione della Madonna Assunta e concerto di musica sacra: alle 20.30, nella basilica di San Giacomo degli Spagnoli, concerto del Coro Suaviternova, diretto dal maestro Pietro Biancardi. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Napoli, città turistica in controtendenza

Grazie a queste iniziative culturali e turistiche, Napoli si conferma un punto di riferimento per il turismo estivo, con oltre 550mila presenze previste nel weekend di Ferragosto. Dalla colazione all’alba ai tramonti in gommoni sul Golfo, fino ai concerti serali in centro, la città offre esperienze uniche per turisti e residenti, tra storia, musica e panorami mozzafiato.