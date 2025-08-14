Ferragosto in sicurezza: il Prefetto scrive una lettera alla città Eventi e tutela a Napoli

Napoli e la sua area metropolitana si preparano a vivere un Ferragosto intenso tra eventi pubblici, spostamenti e luoghi affollati. Un momento che richiede attenzione e prudenza, come sottolinea il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, in una lettera alla città.

La sicurezza al centro del Ferragosto napoletano

Secondo il prefetto, il dinamismo della città durante le festività impone il rispetto delle regole per garantire la sicurezza collettiva. Di Bari ricorda il ruolo fondamentale di Magistratura, Forze dell’Ordine, Forze Armate, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, personale sanitario e volontari, impegnati ogni giorno per proteggere cittadini e turisti.

L’allarme incendi e la tutela del patrimonio naturale

Il recente incendio sul Vesuvio è un monito sul valore del patrimonio naturale della Campania. Il prefetto invita cittadini e visitatori a comportamenti responsabili, sottolineando quanto sia importante preservare l’ambiente e la bellezza del territorio.

Ferragosto tra comunità, solidarietà e rispetto

Michele di Bari sottolinea anche il significato sociale della festività: un’occasione per rafforzare la solidarietà e i legami umani, favorire l’inclusione e prestare attenzione a chi vive situazioni di fragilità o solitudine. Un Ferragosto sicuro, secondo il prefetto, è anche un Ferragosto rispettoso dell’ambiente e della comunità.

Il ruolo dei media e delle istituzioni

Il prefetto evidenzia infine l’importanza dei media, delle università, delle scuole e dei consolati nel diffondere messaggi di prevenzione e sostegno a turisti e cittadini stranieri. Una rete di collaborazione essenziale per garantire una festività tranquilla e consapevole.