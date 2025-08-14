Due bimbi di Gaza arrivati nella notte a Napoli, ricoverati al Santobono De Luca: "Nostri ospedali vicini alla popolazione palestinese"

Due bambini provenienti dalla Striscia di Gaza sono arrivati nella notte a NAPOLI per essere curati all'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon. "Mentre continua la vergogna di Gaza nell'indifferenza generale - commenta il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca -, siamo testimoni, con l'arrivo di altri due bambini al Santobono, di quanto realmente sta accadendo in quei territori devastati dalle bombe e dalla fame. Anche stavolta, le nostre strutture sanitarie, e in particolare il Santobono, sono un presidio di professionalità, solidarietà e vicinanza alla popolazione palestinese". Rayan ha poco più di un anno e arriva da Dair Al-Balah.

È accompagnato dalla mamma e dal papà. Sham, invece, arriva da Khan Younis, anche lei ha appena 2 anni ed è accompagnata dalla mamma e dalla sorellina. Nella documentazione sanitaria si parla di presunto rachitismo con epatomegalia. Per entrambi sono già in corso i primi accertamenti per l'inquadramento diagnostico e per poter avviare, il prima possibile, le cure più appropriate. I piccoli sono arrivati al Santobono alle 2:30 con una ambulanza del 118 della Asl Napoli 1 Centro che li ha prelevati all'aeroporto di Ciampino dove sono atterrati con un volo militare nell'ambito di una operazione nazionale di evacuazione per motivi sanitari coordinata dall'Aeronautica militare e dall'unità di crisi della Farnesina, con il supporto dalla Cross di Pistoia (Centrale remota operazioni soccorso sanitario). La prefettura e la Regione Campania hanno seguito tutte le fasi dell'arrivo dei due bimbi e degli accompagnatori