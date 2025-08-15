Coppa Davis: il trofeo arriva a Ischia e Procida dal 20 al 23 agosto 2025 I luoghi e modalità di visita a Palazzo d’Avalos

Il prestigioso trofeo della Coppa Davis farà tappa nelle isole campane di Ischia e Procida tra il 20 e il 23 agosto 2025, offrendo agli appassionati di tennis l’opportunità di ammirare da vicino l’iconica Insalatiera conquistata dai campioni italiani. Un evento imperdibile per gli sportivi e per i turisti che visiteranno le due isole.

Esposizione a Procida

A Procida, il trofeo sarà visibile:

Venerdì 22 agosto: dalle ore 16 alle ore 21

Sabato 23 agosto: dalle ore 10 alle ore 21

Il luogo scelto per l’esposizione è Palazzo d’Avalos, situato nella storica Terra Murata. Questo edificio cinquecentesco, un tempo dimora della famiglia d’Avalos e successivamente carcere fino al 1988, oggi ospita un centro socio-culturale molto attivo. L’accesso a Palazzo d’Avalos sarà gratuito, ad eccezione delle visite guidate con accompagnamento, che seguiranno la tariffa ordinaria.

Un successo organizzativo per la Fitp Campania

L’arrivo della Coppa Davis a Procida rappresenta un’importante vetrina per il tennis locale e un riconoscimento dell’attività organizzativa della Fitp Campania. L’iniziativa è stata possibile grazie al presidente Angelo Chiaiese, al consiglio direttivo e alla collaborazione del consigliere nazionale Virginia Di Caterino.

Si tratta della seconda volta nell’anno 2025 che la Coppa Davis approda in Campania, dopo le tappe di aprile ad Aversa, Napoli e Benevento, confermando l’impegno della Federazione nel promuovere lo sport sul territorio.

Come visitare il trofeo

I visitatori potranno ammirare la famosa Insalatiera, simbolo del successo del tennis azzurro, in un contesto storico e suggestivo. Le visite guidate permetteranno di scoprire curiosità e aneddoti legati a Palazzo d’Avalos e alla storia della Coppa Davis.