Truffe turistiche online: come difendersi dalle frodi durante l’estate Il vademecum di Abbac Campania

Con l’arrivo di Ferragosto e il picco della stagione estiva, aumentano i rischi di truffe online nel settore turistico. Case vacanza inesistenti, escursioni mai organizzate, camere già occupate, biglietti aerei falsi e auto a noleggio problematiche: i raggiri si moltiplicano e colpiscono milioni di italiani.

Numeri allarmanti sulle truffe turistiche

Solo nell’ultimo anno, più di 9 milioni di italiani sono stati vittima di frodi turistiche o tentativi di truffa, con un danno stimato superiore ai 560 milioni di euro. La Polizia Postale segnala circa 19 mila casi di truffe online, con un aumento del 14% rispetto all’anno precedente. Le somme sottratte hanno superato i 183 milioni di euro, segnando un incremento del 31%.

I canali più utilizzati dai truffatori

Tra i mezzi prediletti dai truffatori ci sono:

Siti web falsi, che imitano piattaforme di prenotazione affidabili.

Email ingannevoli, con offerte troppo vantaggiose per essere vere.

Social network, dove annunci e promozioni nascondono spesso raggiri sofisticati.

Chi sono le vittime principali

Non solo turisti meno esperti: anche i giovani della Generazione Z risultano tra le vittime più frequenti, ingannati da annunci falsi e truffe con carte di credito. La mancanza di attenzione o di esperienza nel riconoscere i segnali di frode rende particolarmente vulnerabili le nuove generazioni.

Come proteggersi: il vademecum dell’Abbac Campania

Per aiutare viaggiatori e operatori turistici, l’Abbac Campania ha pubblicato un vademecum pratico contro le truffe online. Tra i principali consigli:

Verificare sempre le fonti e i contatti degli annunci; evitare pagamenti su piattaforme non sicure o tramite contatti diretti sospetti; diffidare di offerte troppo vantaggiose o di prenotazioni urgenti; ancora controllare recensioni e feedback di altri utenti prima di confermare un acquisto.

Le truffe online nel turismo sono in crescita e richiedono attenzione da parte di tutti. Seguendo le linee guida dell’Abbac Campania e informandosi sui rischi, è possibile godersi l’estate in sicurezza, evitando raggiri e brutte sorprese.