Vomero, piscina Collana: proteste per la chiusura a ferragosto Riaperta dopo oltre otto anni, rimarrà chiusa fino al 24 agosto

"Come se non bastasse la totale assenza di un programma d'iniziative e di manifestazioni per i tanti vomeresi che quest'anno sono rimasti in città ma pure per allietare le serate dei numerosi turisti che in questo periodo affollano il quartiere collinare partenopeo, anche l'unica piscina pubblica, quella dello stadio Collana, riaperta finalmente al pubblico solo il 7 luglio scorso, è stata chiusa inopinatamente il 9 agosto e stando alle notizie pubblicate sui social, dal momento che nessun comunicato ufficiale risulta pubblicato al riguardo da parte del Coni, che attualmente la gestisce in accordo con la Regione Campania, la chiusura dovrebbe protrarsi fino al 24 agosto prossimo, dunque per oltre due settimane ".

A segnalare l'assurda vicenda che priva tante persone, soprattutto giovani, di poter fruire dell'impianto natatorio, peraltro in un periodo a cavallo di ferragosto, con temperature canicolari, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero.

"Eppure - ricorda Capodanno -, dopo un'attesa durata ben otto anni, visto che l'impianto fu chiuso nel 2017, durante i quali la piscina era rimasta chiusa e dopo l'inaugurazione in pompa magna avvenuta a gennaio di quest'anno, finalmente il mese scorso, anche a seguito di numerose e veementi proteste e manifestazioni, l'impianto del polisportivo Collana era stato finalmente riaperto al pubblico. Ma nessuno si aspettava che chiudesse proprio nel periodo di ferragosto, con tante persone che avrebbero potuto usufruire almeno di questa opportunità per trovare un poco di refrigerio dalle temperature torride di questi giorni. Peraltro non risulta che ci sia stata nessuna ufficiale al riguardo.

Molti lo hanno appreso dai social, attraverso una sorta di passa parola. Una chiusura che ha scatenato le veementi proteste, in particolare delle tante persone, di ogni fascia d'età, che nei frattempo avevano cominciato a frequentare la piscina".

Al riguardo Capodanno sollecita la Regione Campania, il Coni e l'Arus, l'agenzia regionale universiadi per lo sport, a chiarire i motivi per i quali è stata chiusa la piscina dello stadio Collana per oltre due settimane, peraltro nel periodo di ferragosto ma anche a garantire che venga riaperta in tempi rapidi, paventandosi che la chiusura dell'impianto, non solo per i corsi ma anche per il nuoto libero, possa protrarsi fino al mese di settembre prossimo.