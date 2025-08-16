Napoli, disagi su due linee della Circumvesuviana per problemi tecnici Questa mattina disagi tra le stazioni di Striano e Sarno

Mattinata di disagi per gli utenti della Circumvesuviana, in particolare tra quelli diretti tra Torre del Greco e Torre Annunziata, in cui ci sono state delle limitazioni, replicando il problema verificatosi ieri, a ferragosto, con la normale circolazione che è stata ripristinata soltanto a partire dalle 19:55.

Dalle 7:40 di questa mattina, inoltre, si sono registrati nuovi problemi tecnici, con la circolazione che si è interrotta tra le stazioni di Striano e Sarno: per questa tratta, Eav ha messo subito a disposizione un servizio automobilistico sostitutivo, prima della ripresa regolare della circolazione avvenuta dalle ore 9.25. In contemporanea, Eav ha comunicato che i treni locali per Torre Annunziata effettueranno regolarmente l'intera tratta.