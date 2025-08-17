Chiusa per due notti Galleria Vittoria: lavori urgenti alla ventilazione Previsti percorsi alternativi per gli automobilisti

Per consentire urgenti interventi di manutenzione all'impianto di ventilazione, la galleria Vittoria del Comune di NAPOLI resterà chiusa al traffico veicolare per due notti. Dalle ore 23.30 di martedì 19 agosto alle ore 5.00 di mercoledì 20 sarà in vigore la chiusura delle corsie di marcia con direzione da via Giorgio Arcoleo a via Ammiraglio Ferdinando Acton. I veicoli dovranno quindi percorrere via Chiatamone, via Generale Orsini e via Cesario Console per raggiungere via Ammiraglio Ferdinando Acton. Dalle ore 23.30 di mercoledì 20 alle ore 5.00 di giovedì 21 sarà attuata la chiusura delle corsie con direzione da via Ammiraglio Ferdinando Acton a via Domenico Morelli . I veicoli provenienti da via Ammiraglio Ferdinando Acton potranno procedere in galleria percorrendo le corsie lato mare. All'uscita, all'altezza di via Giorgio Arcoleo, potranno rientrare sulle corsie lato monte mediante la rimozione temporanea dei new jersey, per poi proseguire in via Domenico Morelli.