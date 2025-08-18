II Policlinico: "Servono personale e posti letto" D'Emilio (Cisl Fp): "Sì a nuovo pronto soccorso, ma ora affrontare emergenze"

"La volontà espressa dal management del II Policlinico sulla urgenza di dare il via libera al progetto per il pronto soccorso ci trova assolutamente d'accordo, perché potenzia le strutture di emergenza ormai in affanno cronico da anni, e al tempo stesso rappresenta il vero strumento di formazione sul campo per gli studenti universitari aspiranti a diventare professionisti sanitari, ma non basta". Luigi D'Emilio, leader della Cisl Funzione Pubblica di NAPOLI, esprime il sì della federazione sindacale più rappresentativa nella sanità partenopea, ma segnala al tempo stesso due emergenze improcrastinabili da affrontare e risolvere nell'immediato. "Il policlinico federiciano - sottolinea il segretario generale della Funzione Pubblica - è l'azienda con la spesa più bassa di tutti per il personale, con carenze croniche di organico. Bisogna realizzare subito un piano di assunzioni in grado di soddisfare le esigenze e i bisogni esistenti. Accanto a questa lacuna ce n'è un'altra altrettanto spaventosa che riguarda i posti letto. Alla luce dell'atto aziendale oggi solo il 50% degli stessi sono funzionanti, al punto che ne mancano oltre 400 tra quelli che dovrebbero essere attivi sulla base della programmazione approvata, pari a 900. Sono limiti - conclude D'Emilio - che un'area metropolitana come quella dí NAPOLI con 3 milioni di persone non si può permettere. Come Cisl FP vigileremo sulle scelte che la direzione farà alla ripresa dopo la pausa, pronti a mobilitarci se non arriveranno le risposte attese dai pazienti e dai cittadini del territorio "