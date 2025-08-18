Donazioni di organi in Campania: ad agosto sei trapianti Resta però indietro nell'indice di dono

Nel mese di agosto in Campania si sono registrate sei nuove donazioni di organi. Un risultato importante che conferma l’impegno del personale sanitario anche durante il periodo estivo, garantendo speranza e nuove possibilità di vita a tanti pazienti in attesa di trapianto.

Pellegrino (Italia Viva): “Passi avanti, ma serve più sensibilizzazione”

A commentare il dato è stato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva nel Consiglio regionale della Campania, che ha ringraziato il Centro Regionale Trapianti coordinato da Pierino Di Silverio, insieme a medici e operatori sanitari impegnati senza sosta.

Secondo Pellegrino, la Campania ha fatto “molti passi in avanti”, raggiungendo anche risultati di eccellenza riconosciuti a livello europeo e mondiale. Tuttavia, resta ancora molto lavoro da fare sul fronte della cultura della donazione.

Campania al 19° posto per indice di dono

Nonostante i progressi, la Campania si colloca al 19° posto tra le regioni italiane per quanto riguarda l’“indice del dono”. Il valore regionale è pari a 54,04 su 100, contro una media nazionale di 60,69.

Questo dato si riferisce alle dichiarazioni di volontà rilasciate dai cittadini in occasione del rinnovo o rilascio della carta d’identità. Un segnale che evidenzia la necessità di aumentare le campagne di sensibilizzazione e migliorare la consapevolezza della popolazione sul tema della donazione.

Mozione per rafforzare la rete dei trapianti

Pellegrino ha ricordato di aver presentato in Consiglio regionale una mozione dedicata alla sensibilizzazione dei cittadini, all’ampliamento delle prestazioni di trapianto e al potenziamento degli Organismi di Reperimento della Rete Regionale Trapianti.