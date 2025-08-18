Trova 5 cuccioli e li porta ai carabinieri: scatta la staffetta per salvarli Sono stati ritrovati in strada a Varcaturo

Sono cinque cuccioli di cane e giacciono in strada a Varcaturo, località del comune di Giugliano in Campania (Napoli) dove è stato trovato la settimana scorsa il cane morto di stenti perché legato e abbandonato con una catena sotto al sole. A notare i cuccioli è un passante che li prende con sè e li consegna alla locale stazione dei carabinieri.

Scatta così una staffetta che ha coinvolto il Nucleo Guardie zoofile Oipa Napoli che, a loro volta, hanno allertato la polizia locale e l'Asl Veterinaria ai quali i piccoli sono stati affidati sani e salvi.

La vicenda è stata segnalata al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli che nei giorni scorsi aveva sollevato il tema degli abbandoni estivi e dei maltrattamenti ai danni degli animali. "Stavolta - commenta Borrelli - siamo arrivati in tempo dopo i due drammatici episodi dei giorni scorsi che, proprio a pochi passi dal luogo del ritrovamento, hanno visto due cani vittime della brutalità dell'uomo. Il primo morto di stenti perché abbandonato dalla padrona per giorni legato con una catena ad una cyclette; il secondo trovato in fin di vita con una catena che gli aveva perforato il collo. Stavolta ha vinto l'umanità e la civiltà del passante che li ha trovati e il funzionamento della rete istituzionale che ha funzionato alla grande.

"Dopo i terribili episodi dei giorni scorsi - le parole di Nando Cirella, coordinatore provinciale di Napoli delle guardie zoofile Oipa - un segnale importante a tutela degli animali con una bella prova della filiera istituzionale. Quando c'è la collaborazione e la sensibilità dei cittadini riusciamo a salvare vite preziose dei nostri amici a quattro zampe, come in questo caso grazie alla collaborazione dei carabinieri, dell'Asl Veterinaria Napoli 2 Nord e della polizia locale"