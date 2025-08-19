Bonificata l'area della Fontana della Duchessa a Capodimonte Intervento della task force per il decoro

Importante operazione di riqualificazione urbana a Capodimonte, dove la task force per il decoro urbano del Comune di Napoli è intervenuta per bonificare l’area nei pressi della storica Fontana della Duchessa, adiacente alla basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio. La zona, precedentemente occupata da un cantiere, è stata ripulita e restituita ai cittadini.

Collaborazione tra istituzioni e servizi

L’intervento è stato reso possibile grazie alla sinergia tra Polizia Locale, Servizi sociali, Napoli Servizi e Asia Napoli. Una particolare attenzione è stata rivolta all’area della basilica, uno dei principali luoghi religiosi della città e chiesa giubilare, che nei prossimi mesi ospiterà importanti eventi religiosi.

Prossima fase: rifunzionalizzazione della fontana

Dopo la pulizia e la messa in sicurezza, è prevista la rifunzionalizzazione della Fontana monumentale della Duchessa, situata accanto all’edificio religioso. L’obiettivo è valorizzare ulteriormente uno dei punti di riferimento storici e artistici di Capodimonte.

Impegno del Comune di Napoli

La task force, istituita dal sindaco Gaetano Manfredi e coordinata da Ciro Turiello, ha già effettuato numerosi interventi nelle ultime settimane in diverse zone della città. Grazie al coinvolgimento delle Municipalità e delle società partecipate, l’iniziativa mira a migliorare il decoro urbano di Napoli e a restituire spazi più vivibili ai cittadini e ai turisti.