Europei di pallavolo 2026: per la prima volta in Piazza Plebiscito L'annuncio del presidente della Federvolley

Sarà un’edizione storica quella dei Campionati Europei Maschili di Pallavolo 2026. Per la prima volta, infatti, Piazza Plebiscito a Napoli diventerà teatro di una gara ufficiale di volley. Lo ha annunciato il presidente della Federvolley, Giuseppe Manfredi, sottolineando che l’evento rappresenterà un momento unico per la città partenopea e per tutti gli appassionati.

L’Arena del Plebiscito: una novità assoluta per Napoli

Per l’occasione verrà allestita una Arena del Plebiscito, che ospiterà la Nazionale azzurra impegnata nella gara d’esordio della rassegna continentale. Si tratta della prima volta in assoluto che uno degli spazi simbolo di Napoli accoglie una partita di pallavolo, trasformandosi in palcoscenico internazionale.

L’Italia tra le sedi organizzatrici

L’Italia sarà protagonista dell’organizzazione di EuroVolley 2026 insieme a Finlandia, Bulgaria e Romania. Le città italiane coinvolte saranno Modena, Torino, Milano e Napoli.

Modena con il PalaPanini, definito la “culla” della pallavolo italiana.

Torino con il Palavela, impianto storico.

Milano con la nuova e moderna Arena Santa Giulia, destinata a ospitare la fase finale del torneo.

Napoli, per la prima volta, con la spettacolare cornice di Piazza Plebiscito.

Pallavolo italiana tra storia e futuro

“Questa sarà un’edizione ricca di emozioni e sorprese, ha dichiarato Manfredi. Siamo molto felici di poter ospitare ancora una volta un Campionato Europeo maschile, una manifestazione prestigiosa e sempre più competitiva, che testimonia la forza della pallavolo europea e la solidità della nostra organizzazione”.