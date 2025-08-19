Mappatella Beach, rinvenuto cadavere sulla riva: morto un 28enne algerino Ritrovamento shock sul lungomare di Napoli

Macabro ritrovamento questa mattina a Mappatella Beach, la spiaggia popolare di Napoli situata sul lungomare. Intorno alle 6:30, alcuni passanti che stavano facendo jogging o passeggiando hanno notato un corpo senza vita adagiato sulla riva e hanno subito allertato i soccorsi.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e la scientifica, che hanno delimitato l’area per consentire i rilievi. Il cadavere è stato identificato come quello di un cittadino algerino di 28 anni.

Secondo i primi accertamenti, il corpo non presentava segni evidenti di violenza, ma non viene esclusa nessuna pista investigativa.

Indagini in corso e autopsia disposta

La Procura di Napoli ha disposto il sequestro della salma, che sarà sottoposta ad autopsia per chiarire le cause del decesso. Solo gli esami medico-legali potranno stabilire con certezza se si sia trattato di un malore, di un annegamento accidentale o di altre circostanze.

Una comunità sotto shock

La notizia ha destato sconcerto tra i frequentatori abituali della spiaggia e tra i residenti della zona. Mappatella Beach, conosciuta per essere uno dei tratti di mare più popolari della città, è diventata teatro di un episodio che ha sconvolto l’opinione pubblica.