Leone Melillo: presto un progetto di ricerca per Scalea, la città di Caloprese Una dimensione politica dell’educazione

“Intendo promuovere un gruppo di studi e ricerche scientifiche internazionale, incentrato sul nesso pedagogia-politica, delineato dallo scaleoto Gregorio Caloprese.

Una dimensione politica dell’educazione, una scelta educativa che, con Gregorio Caloprese, si fa anche individuale, per un’educazione della comunità politica. Lo evidenziano già gli allievi, con la loro esperienza di istruzione e di educazione.

Ho già condiviso questa intenzione con Antonio Valente, al quale ho chiesto di stabilire un’attiva collaborazione con la cattedra di Stora del pensiero politico, dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Ha già manifestato interesse, per questa iniziativa scientifica e culturale di rilevanza internazionale, Salvatore Licursi (Presidente della Pro loco della Città di Scalea).

Un progetto di ricerca che sarà proposto anche a Giuseppe Valditara (Ministro dell’istruzione e del merito), alla Regione Calabria, a Mario Russo (Sindaco della Città di Scalea) ed a monsignor Stefano Rega (Vescovo della Diocesi di San Marco Argentano-Scalea)”. Lo afferma Leone Melillo, presidente dell’Associazione internazionale “Philosophy of Human Rights”.