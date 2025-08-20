Al Maschio Angioino in scena "La Pergamena Bianca" Spettacolo sulla storia di Cava de’ Tirreni

Napoli ospita eccezionalmente la X edizione dello spettacolo teatrale “La Pergamena Bianca - Alla corte di Re Ferrante”. L’evento si terrà giovedì 4 settembre alle 20:30 al Maschio Angioino ed è a ingresso gratuito. La rappresentazione scenica ricostruisce i fatti storici del 1460 a Cava de’ Tirreni, al termine dell’assedio angioino alla cittadina fedele agli aragonesi.

Organizzazione e regia

Lo spettacolo è diretto dal regista Andrea Carraro ed è organizzato dall’associazione Sbandieratori Città de la Cava, il primo e più antico gruppo di sbandieratori della città, presieduta dal cavaliere Felice Abate. L’evento gode del patrocinio morale del Comune di Napoli. La presentazione ufficiale si terrà giovedì 28 agosto alle ore 11 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, con la partecipazione dell’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, del coordinatore generale delle politiche culturali Sergio Locoratolo e del regista.

Significato storico della “Pergamena Bianca”

La rappresentazione celebra la resistenza dei cittadini di Cava de’ Tirreni agli angioini, che portò il Re Ferrante I d’Aragona a concedere alla città il titolo di “Città Fidelissima”. Con esso venne conferita la famosa “pergamena bianca”, un diploma in bianco che garantiva ai cavesi privilegi speciali, anche di natura fiscale. La data storica commemorata è proprio il 4 settembre 1460.

Atmosfera e costumi d’epoca

Gli Sbandieratori Città de la Cava riproporranno lo spettacolo con costumi storici e scenografie suggestive, offrendo al pubblico un viaggio nella storia medievale napoletana all’interno delle atmosfere uniche del Maschio Angioino. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione culturale per far conoscere la storia locale a cittadini e turisti.