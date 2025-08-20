Scatta l'allerta meteo in Campania: da domani piogge e temporali I consigli della Protezione Civile

Il maltempo torna a minacciare Napoli e la Campania. La Protezione Civile regionale ha infatti diramato un’allerta meteo valida a partire da domani 21 agosto 2025. Sono attese precipitazioni intense, rovesci temporaleschi e forti raffiche di vento che potrebbero causare disagi alla viabilità e problemi idrogeologici.

Le zone più a rischio in Campania

Secondo l’avviso della Protezione Civile, le aree maggiormente interessate saranno quelle costiere e interne, con particolare attenzione: all’area metropolitana di Napoli; al litorale domizio e casertano, all’Irpinia e al Sannio, al Cilento e alla costiera amalfitana.

In queste zone potrebbero verificarsi allagamenti, caduta di rami e difficoltà per la circolazione stradale.

I consigli della Protezione Civile

Per fronteggiare l’ondata di maltempo, la Protezione Civile invita la popolazione a prestare la massima attenzione ed evitare spostamenti non necessari. Si raccomanda inoltre di: non sostare vicino a corsi d’acqua o aree a rischio allagamento; evitare la circolazione in sottopassi e strade a rischio esondazione; mettere in sicurezza oggetti e strutture che potrebbero essere danneggiati dal vento.

Maltempo in Campania: un’estate segnata da fenomeni estremi

L’allerta meteo del 21 agosto si inserisce in un’estate segnata da fenomeni atmosferici estremi in Campania, con alternanza di caldo afoso e violenti temporali. Gli esperti ricordano che i cambiamenti climatici rendono sempre più frequenti eventi meteo intensi e improvvisi, che richiedono prudenza e attenzione da parte dei cittadini.