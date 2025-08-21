Vesuvio: riaperto il sentiero "Il Fiume di Lava" dopo gli Incendi Da ieri il sentiero è tornato accessibile

Il Parco Nazionale del Vesuvio annuncia la riapertura del suggestivo sentiero “Il Fiume di Lava”, chiuso a scopo precauzionale dopo gli incendi che hanno interessato alcune zone del territorio campano.

Il Sentiero “Il Fiume di Lava” è di nuovo Percorribile

Da ieri, gli escursionisti possono tornare a percorrere il sentiero “Il Fiume di Lava”, uno dei percorsi più panoramici all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio.

Il percorso era stato chiuso in via precauzionale a seguito degli incendi boschivi che hanno colpito diverse aree della provincia di Napoli. I sopralluoghi dei tecnici hanno confermato che il sentiero non è stato danneggiato dal fuoco. Le zone limitrofe sono state messe in sicurezza, decespugliate e non presentano ostacoli per gli escursionisti.

Riapertura Graduale dei Sentieri del Vesuvio

Nei giorni scorsi erano già stati riaperti i sentieri 4 e 5, situati nella Riserva Forestale di Protezione “Tirone Alto Vesuvio”.

Il presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, commenta:

"Ogni riapertura è un passo importante, frutto di giorni di lavoro intenso e di grande attenzione. È bello rivedere i turisti sui nostri sentieri, ma la ripartenza deve avvenire con la massima cautela."

De Luca sottolinea l’impegno delle istituzioni e dei professionisti coinvolti: tecnici, Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità e guide del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio, che garantiscono la sicurezza dei visitatori e la tutela dell’ambiente fragile del parco.

Sicurezza e tutela ambientale al primo posto

La riapertura dei sentieri avviene in maniera graduale e responsabile, dopo accurati sopralluoghi. L’obiettivo è permettere la fruizione turistica senza compromettere la sicurezza e la salvaguardia del territorio del Vesuvio, costantemente monitorato per prevenire rischi futuri