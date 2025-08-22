Morto il costituzionalista Tesauro, il cordoglio di Manfredi Figlio dell'ex rettore dell'ateneo napoletano è scomparso a 90 anni

"Addolorato per la scomparsa di Paolo Tesauro. Uno straordinario giurista, un grande napoletano, ma soprattutto un caro amico. Un abbraccio a Patrizia e tutta la famiglia!" Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi esprime il proprio cordoglio per la scomparsa nella notte del professore Paolo Tesauro, 90 anni, per lunghi anni titolare della cattedra di Diritto costituzionale all’Università Federico II.

Figlio di Giuseppe, rettore dell’ateneo federiciano fino all’inizio degli anni Settanta, Tesauro intraprese gli studi giuridici, compiuti i quali si dedicò alla carriera accademica. Era cugino di Giuseppe, anch’egli insigne giurista e presidente della Corte Costituzionale.

Si affermò per la sua competenza nello studio del sistema costituzionale italiano anche in termini comparativi con l’assetto istituzionale degli Stati Uniti. Docente scrupoloso, era considerato uno spauracchio dagli studenti meno diligenti. In realtà era puntuale nel premiare i meriti e nel riconoscere la preparazione dei suoi corsisti. Vicina fino all’ultimo gli sono stati i figli e la compagna Patrizia de Mennato, anch’ella docente universitaria e animatrice delle rassegne culturali a Villa Di Donato.

I funerali si terranno domani, 23 agosto, alle ore 17 nella chiesa di San Luigi Gonzaga in via Petrarca a Napoli.