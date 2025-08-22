Rifiuti: persino un gommone abbandonato in strada Rimosso dagli operatori dell'Asia

L'estate, tempo dell'abbandono. Non solo dell'anima, o piu' banalmente degli animali, ma anche degli oggetti piu' impensati. E accade che a Napoli si possa trovare persino un (ex) gommone. All'alba di oggi, nel corso delle quotidiane operazioni di raccolta rifiuti e spazzamento delle strade, gli operatori di Asia Napoli, l'azienda in house del Comune cui e' delegato l'igiene e il decoro urbano, hanno trovato nella zona di Mergellina, di fronte agli chalet e a ridosso dei moli, un gommone sgonfiato e abbandonato accanto alle campane della differenziata.

"Come gia' accaduto in passato, nel periodo estivo assistiamo a questo deplorevole fenomeno, che richiede peraltro interventi straordinari da parte dell'azienda. Siamo alle prese con incivili che abbandonano imbarcazioni, veicoli e attrezzature da diporto, comportandosi come se si trattasse di un sacchetto di spazzatura.

Anche in questo caso abbiamo provveduto a denunciare l'accaduto alle autorita' competenti", si legge in una nota dell'azienda. Il gommone non e' che l'oggetto piu' singolare in un 'catalogo' dell'incivilta' che parte dai mobili, vecchi divani e letti con o senza materassi, per arrivare agli elettrodomestici, compresi i frigoriferi, senza trascurare i piu' 'comuni' indumenti e scarpe.