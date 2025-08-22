Il braccio di ferro sulla nomina di Fulvio Macciardi a sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli. Fissata al prossimo 3 settembre l'udienza al Tar dopo il ricorso presentato dal sindaco Gaetano Manfredi, che ha contestato il provvedimento adottato dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
I giudici amministrativi dovranno esprimersi sulle rimostranze avanzate da Palazzo San Giacomo, che ha chiesto la sospensione della nomina.
Tra le ipotesi in campo anche il possibile accoglimento del ricorso, che potrebbe aprire la strada ad un commissariamento del Teatro San Carlo o confermare le scelte del Governo.
Insomma, uno scenario tutto da definire che testimonia lo scontro istituzionale in corso su una delle più importanti istituzioni culturali napoletane.
Caos Teatro San Carlo, il 3 settembre l'udienza davanti al Tar
Dopo il ricorso di Manfredi per la nomina del sovrintendente Macciardi
