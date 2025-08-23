Assunzioni scuole a Napoli: la soddisfazione del sindaco Manfredi Negli ultimi tre anni il Comune ha già assuntori oltre 200 educatori e maestre

"Garantire più servizi educativi, sostenere le famiglie e valorizzare la qualità della scuola comunale. È questo l’obiettivo del nostro piano di assunzioni.

Ai 45 contratti di funzionari socioeducativi sottoscritti ieri, che dal 1° settembre 2025 entreranno in servizio negli asili nido cittadini, si aggiungeranno 130 contratti a tempo determinato per maestre della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2025/2026".

Ad affermarlo è il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. "Negli ultimi tre anni il Comune di Napoli ha già assuntori oltre 200 educatori e maestre, mentre a breve sarà pubblicato un nuovo concorso pubblico per consolidare in modo strutturale la dotazione organica del settore. Un investimento concreto sul futuro dei bambini e sulla crescita di tutta la nostra comunità".