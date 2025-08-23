Botulino, migliorano le condizioni degli intossicati, anche Gaia torna a Napoli Venti per persone che avevano mangiato i panini incriminati, due sono morte

Tutti i pazienti che dal 6 agosto scorso sono stati ricoverati all'ospedale dell'Annunziata sono stati dimessi e stanno bene. All'ospedale di Cosenza non c'e' stato alcun decesso. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Cosenza Vitaliano De Salazar, che questa mattina ha incontrato la stampa per fare un bilancio della situazione e ringraziare tutto il personale dell'ospedale che ha lavorato in maniera professionale e sinergica.

Tutto e' iniziato lo scorso 3 agosto quando alcuni turisti e cittadini di Diamante avevano mangiato un panino acquistato da un venditore ambulante sul lungomare. Oltre venti le persone intossicate e tra queste due sono decedute. Le due vittime non sono tra quelle ricoverate a Cosenza.

All'ospedale dell'Annunziata tutte le persone giunte adesso sono in fase di guarigione. Il direttore De Salazar ha ripercorso tutta la vicenda incontrando i giornalisti assieme al direttore sanitario Pino Pasqua e al primario del reparto di rianimazione Andrea Bruni.

Assieme a loro anche Gaia Vitiello, giovane studentessa universitaria di Napoli che era in vacanza con la sua famiglia. Gaia e' stata una delle pazienti arrivata in condizioni critiche, ma che adesso sta bene.