Napoli: marciapiede transennato da un mese dopo caduta ramo L'appello di Gennaro Capodanno

"Per comprendere lo stato di degrado che, anche in questo periodo feriale, affligge Napoli, segnatamente il territorio della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, dove risiedono circa 120mila napoletani, basterebbe farsi una passeggiata sulla collina per osservare una delle strade principali, via Tino di Camaino, arteria che collega piazza Medaglie d'Oro con piazza degli Artisti, con uno dei marciapiedi parzialmente transennato da un mese a questa parte, costringendo i pedoni a transitare lungo la carreggiata, a seguito della caduta, avvenuta il 25 luglio scorso, di un ramo staccatosi dalla fitolacca posta all'incrocio della suddetta strada con via Sebastiano Conca ".

A denunciare la paradossale situazione è ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero.

"L'aspetto che più irrita i residenti - sottolinea Capodanno - sta nel fatto che, mentre per la "gemella" fortunata, la fitolacca che si trova a pochi passi in piazza degli Artisti, dichiarata di recente albero monumentale, dopo il distacco, avvenuto giovedì scorso, di un grosso ramo, che, cadendo parzialmente al di fuori dell'aiuola, di recente ampliata dal Comune di Napoli, con un investimento di 80mila euro, ha anche danneggiato parte della recinzione, sono immediatamente intervenuti gli operai della Napoli servizi per eliminare il ramo e riparare i danni, per la fitolacca "cenerentola", come è stata ribattezzata dai residenti, di via Conca, dopo un mese la situazione è la stessa, anzi è addirittura peggiorata, in quanto il ramo si è seccato, si sono creati cumuli di spazzatura e parte del transennamento è stato abbattuto, consentendo alle persone comunque di poter transitare con presumibili pericoli per la loro incolumità, visto che non risulta che siano stati fatti neppure accertamenti per valutare l'eventuale caduta di latri rami dall'albero.

Una situazione inaccettabile - puntualizza Capodanno - che chiama ancora una volta in causa gli uffici comunali che fanno capo all'assessore al verde Santagada e all'assessore alle strade, Cosenza, a ragione, dopo che è trascorso un mese, della mancanza di risposte alle tante richieste tese a far effettuare, da una parte, le indagini e i controlli necessari per garantire la sicurezza, dall'altra a rimuovere il ramo caduto, in modo da restituire al transito pedonale il tratto di marciapiede in questione, eliminando il transennamento provvisorio.

Capodanno al riguardo sollecita ancora una volta l'esecuzione, in tempi rapidi, delle attività succitate, invitando, con l'occasione, gli organi di controllo a metter in campo tutti gli interventi di competenza, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, a fronte delle tante cadute di rami ma anche d'interi alberi che, anche in questi giorni, si stanno registrando, segnatamente nell'ambito della municipalità collinare.